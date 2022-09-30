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15:10 30.09.2022

Нинішня позиція Китаю вигідна Україні - Кулеба

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Нинішня позиція Китаю вигідна Україні - Кулеба

Нинішня позиція Китаю вигідна Україні, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція - це позиція, з якою ми можемо працювати", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що така сама ситуація була з Іраном, доки вони зрадницьки не вдарили Україні в спину і не поставили Росії дрони.

"У нас була така сама ситуація, наприклад, з Іраном, доки вони нам зрадницьки не вдарили в спину й не поставили Росії дрони, хоча переконували на всіх рівнях, офіційно, що цього не буде, тому що цього не буде ніколи", - зазначив він.

Водночас Кулеба попередив, що якщо Китай десь підтримає російську агресію проти України у будь-якій формі, це матиме руйнівний вплив на двосторонні відносини України та Китаю.

"Якщо Китай десь підтримає російську агресію проти України в будь-якій формі, це матиме руйнівний ефект для наших двосторонніх відносин, які цього не заслужили, тому що 30 років у нас були хороші, конструктивні, дружні відносини, й ми чули завжди одне одного", - пояснив він.

Кулеба вважає, що у відносинах України з Індією та Китаєм не вистачає одного елемента - це регулярного контакту лідерів.

"Ми пропонуємо ці розмови, але вони з політичних причин поки що утримуються", - пояснив він.

На прохання прокоментувати позицію Індії щодо війни РФ проти України Кулеба відповів, що з нею також можна працювати.

"Позиція Індії - така сама, як і позиція Китаю, з нею можна працювати. Я, звісно, маю запитання до закупівлі нафти, але аргумент індусів простий: "Європа купує, чому ми не можемо купувати?". Тобто складно. Але ми бачимо там і позитивну динаміку, наприклад, відмова індійського ВПК від співпраці з Росією за низкою проєктів - це серйозні фінансові втрати для російського оборонного комплексу. Політично позиція Індії звучить завжди чітко - що вона за територіальну цілісність України. З того, що ми знаємо про розмови Моді з Путіним, - також запитань немає до Моді, він говорить правильні речі", - розповів міністр.

Кулеба наголосив, що наразі немає нічого важливішого, ніж зброя для України.

"Загалом, усе це дуже важливо і добре, до кожної країни потрібен окремий підхід, але немає нічого важливішого за зброю. Тому, якщо робити карту оцінки відносин із будь-якою країною, то зараз питання номер один у цій анкеті було б, постачає/продає ця країна зброю Україні чи ні. Війна - це війна", - сказав він.

Теги: #китай #україна

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