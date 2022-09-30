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11:41 30.09.2022

У Пентагоні створять нове командування для озброєння України - ЗМІ

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У Пентагоні створять нове командування для озброєння України - ЗМІ

Пентагон планує створити нове командування, яке координуватиме оснащення та навчання українських військових, пише  "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Ідеться про впорядкування системи підготовки та допомоги, яку було створено "на льоту" після російського вторгнення у лютому. За словами кількох військових і представників адміністрації, система буде підпорядкована єдиному новому командуванню, яке базуватиметься у Німеччині та очолюватиметься високопоставленим американським генералом.

Високопоставлені американські чиновники повідомили, що міністр оборони Ллойд Остін та його головні помічники розглядають план і, ймовірно, ухвалять остаточне рішення у найближчі тижні. Білий дім і Пентагон схвалюють цей підхід.

Нове командування сигналізує про очікування Сполучених Штатів, що загроза з боку РФ для України та її сусідів зберігатиметься протягом багатьох років, заявили нинішні та колишні високопосадовці.

"Це визнає реальність важливої місії з надання безпекової допомоги нашим українським партнерам. Це також створить формальну структуру безпеки, якої можуть дотримуватися наші союзники і партнери, передаючи своє обладнання і підготовку в руки українців", - сказав колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Джеймс Ставрідіс.

Нове командування, яке підпорядковуватиметься генералу Крістоферу Каволі, виконуватиме рішення, ухвалені Контактною групою з питань оборони України, коаліцією 40 країн, яку Міністерство оборони США створило після російського вторгнення з метою задоволення потреб і запитів України. До місії буде залучено близько 300 осіб, вона розташовуватиметься у Вісбадені (Німеччина), штабквартирі Сухопутних військ США у Європі. Значна частина підготовки українських солдатів на американських системах озброєння вже відбувається там або поблизу.

У виданні зазначають, що зміни, які мають на меті надати формальну структуру тому, що було імпровізовано з початку війни, приблизно моделюють зусилля США щодо підготовки та надання допомоги в Іраку й Афганістані протягом останніх двох десятиліть.

 

Теги: #пентагон #україна #командування

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