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11:36 30.09.2022

Єрмак закликав єврейських правозахисників допомогти у створенні трибуналу щодо злочинів проти України

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Єрмак закликав єврейських правозахисників допомогти у створенні трибуналу щодо злочинів проти України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав правозахисників із єврейських організацій долучатися до роботи групи, яка працює над питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Росія має бути притягнута до відповідальності не лише за воєнні злочини та злочини проти людяності, а й за факт агресії проти нашої держави, сказав він на зустрічі у відеоформаті з представниками єврейських правозахисних організацій у 81-шу річницю трагедії Бабиного Яру.

Керівник Офісу президента також закликав присутніх наполягати на жорсткій реакції світової спільноти на проведення Росією незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України та спроби їх анексії. "Потрібна жорстка відповідь – не просто засудити, а чітко дати зрозуміти, що буде далі", –зазначив він.

Єрмак наголосив на тому, що жодні дії Росії не завадять боротьбі України за свою свободу та територіальну цілісність. "Ми боротимемося до нашої перемоги, тому що це важливо не лише для тих, хто сьогодні живе в Україні, а й в ім’я тих, хто віддав своє життя, кого ми згадуємо і шануємо. Злочинці повинні відповісти перед усім цивілізованим світом", – підсумував керівник Офісу президента.

Представники єврейських правозахисних організацій зі свого боку наголосили на важливості збереження пам’яті не лише про невинних жертв часів Другої світової війни, а й про сучасних українців. Правозахисники висловилися на підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України для притягнення керівництва РФ до відповідальності.

"Я впевнений, що Путін буде переможений. Дуже важливо, щоб був міжнародний суд щодо злочинів проти людяності з боку керівництва Росії. Це геноцид, бо вони вирішили, який народ повинен, а який не повинен існувати", – сказав Натан Щаранський. Він додав, що для засудження жахливих злочинів проти людяності, скоєних російським керівництвом, потрібна скоординована робота багатьох лідерів та юристів.

Теги: #трибунал #правозахисники #єрмак

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