Ердоган закликав Путіна дати переговорам ще один шанс і заявив про готовність Туреччини допомогти покласти край війні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав президента РФ Володимира Путіна дати переговорам з Україною ще один шанс та підтвердив готовність Туреччини допомогти покласти край війні.

Як повідомляє агентство Anadolu, Ердоган та Путін у четвер провели телефонну розмову.

"У телефонній розмові зі своїм російським колегою президент Туреччини висловив задоволення успішним обміном ув'язненими між Москвою та Києвом", - пише агентство.

Також Ердоган вказав на необхідність кроків щодо "зниження напруженості, оскільки Росія, як очікується, робить кроки в цьому напрямку, особливо у зв'язку з останніми референдумами в регіонах України".

Як заявив президент Туреччини, триває робота з експорту російського зерна, добрив. Продовження угоди щодо експорту зерна є обопільним інтересом.