Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії заявив, що ніхто не повинен брати участь у ганебній війні РФ проти України та закликав російських громадян боротися за своє право жити.

"Вже 218 днів ми захищаємось від тих, у кого більше, ніж у нас ракет і людей, але хто повністю позбавлений порядності. Це підла війна з боку Росії, злочинна. І ми робимо все, щоб захистити своїх людей та незалежність України. Це наш святий обов'язок, перед нашими батьками, дітьми, перед усіма поколіннями нашого народу… Нам не потрібно чужого… Україна продовжить оборонятися та здобуде перемогу у цій війні, розв'язаній проти нас. Тому що ми – на своїй землі", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що в Україні загинуло вже 58,5 тис. російських солдатів.

"Вони прийшли нас вбивати і загинули. Вам не називають це число, вам брешуть, що загинуло нібито близько 6 тисяч. 58,5 тисяч - ось у чому правда. Усі вони загинули через те, що цієї війни захотіла одна людина. Лише одна, якому багато хто служить", - зазначив він.

"Народи Кавказу! Усі народи на території Росії – у вас немає жодної причини, щоб бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни. Ви не повинні гинути в Україні. Ваші сини не повинні гинути в Україні. Немає у вас такого обов'язку і такого боргу. Ні перед вашими батьками, ні перед дітьми, ні перед майбутнім вашої землі. І ви це знаєте. Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити свій провал, провал своєї кадрової армії і злочинних наказів. Вам брешуть, що нібито цих провалів немає. Замість того, щоб закінчити безглузду для РФ війну, російська влада намагається відправити нових людей на місце загиблих. Що на них усіх чекає? Ви знаєте відповідь", - сказав Зеленський.

Він закликав російських громадян виборювати своє право життя.

"Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях та площах, щоб не довелося потім воювати у горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Або ви повірили, що вони заберуть лише 300 тис. людей? Та одна людина, яка розпочала цю війну, не зупиниться лише на першій хвилі мобілізації. Будуть ще. Вона спробує забрати й інші життя. Йому начхати на людей. Він не поважає ні живих, ні полеглих", - додав президент, нагадавши, що в Україні залишаються тисячі тіл загиблих російських солдатів, яких Росія не забирає.

Зеленський також відзначив ті численні випадки, коли влада РФ відправляє солдатів на війну без документів, солдатських жетонів, "щоб було простіше брехати про те, скільки насправді загинуло людей".

"Ось це їх спецоперація з брехні, терору та знищення корінних народів", - сказав глава держави, наголосивши, що ніхто не повинен брати участь у злочинній війні.

"Ніхто не повинен брати участь у ганебній війні. Дагестанці не повинні гинути в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом близько 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Хто відправляє, той і хоче зробити вас "вантажем 200". А чого ви хочете?", - заявив Зеленський.

"Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви втомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте: боротися треба зараз! Щоб громадяни Росії йшли на війну, їх штучно заганяють у бідність, у кредити. Людей лякають репресіями, цькують пропагандою. Ви можете змінити це. Вам потрібно просто зрозуміти, хто для вас справді символ, герой та гордість вашої історії, а хто просто хоче просто вами скористатися. Борітеся! Поборете", - резюмував він.