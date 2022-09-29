Події

19:03 29.09.2022

Російські окупанти на Донеччині готують ще 250 ув'язнених до участі в бойових діях проти ЗСУ – Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти на Донеччині готують ще 250 ув'язнених до участі в бойових діях проти ЗСУ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти на тимчасово окупованій території Донеччини здійснюють підготовку 250 ув'язнених до участі в бойових діях проти Збройних сил України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Керівництво російських окупаційних військ усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України. Так, на тимчасово окупованій території Донецької області так звана місцева влада проводять призов та підготовку ще 250 в'язнів", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що зазначених в'язнів найближчими днями направлять на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях.

 

Теги: #призов #донеччина #окупанти

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