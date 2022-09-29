У рамках чергового обміну полонених в Україну повернулися четверо морських піхотинців і двоє цивільних - Єрмак

У рамках чергового обміну полонених в Україну повернулися четверо військовослужбовців морських піхотинців і двоє цивільних, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Отже, ще більше наших удома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули шістьох наших людей - чотирьох морпіхів і двох цивільних", - написав Єрмак у телеграмі.

Серед них офіцери – Олексій Булахов та Микола Костенко, а також солдати – Людмила Герасименко та Іван Земляной. Серед цивільних – Вікторія Андруша та Яна Майборода.

Як повідомляється в телеграм-каналі голови ОП, Вікторію Андрушу 27 березня російські солдати забрали з дому, тому що в її телефоні знайшли дані про ворожу техніку, яку вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Яна Майборода опинилася у полоні через те, що і її телефоні було виявлено фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Військові брали участь у боях за Маріуполь.

Як зазначив Єрмак, переговори щодо обміну військовополонених із російською стороною тривають.

"Обміни тривають. Наша мета – повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми це обов'язково зробимо", - написав він, додавши, що лише цього місяця Україна повернула 235 людей.