Події

13:58 29.09.2022

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

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ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Шмід провели в четвер церемонію обміну листами про продовження проєктної діяльності ОБСЄ в Україні, повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

"Ми вітаємо сьогоднішнє підписання листів, у яких підтверджується важливість проєктної діяльності ОБСЄ в Україні. Через повномасштабну війну наша держава має дуже конкретні потреби в проєктах для подолання руйнівних наслідків російської агресії, і вся міжнародна підтримка, включаючи в рамках ОБСЄ, є дуже потрібною", - наголосила Джапарова.

У МЗС наголосили, що досягнута домовленість стала спільною відповіддю на спроби РФ заблокувати програмну діяльність ОБСЄ в Україні. Підписання листів між Україною та ОБСЄ стало прецедентом, який продемонстрував, що держава-агресор не зможе продовжувати використовувати наявний в ОБСЄ принцип консенсусу прийняття рішень у своїх злочинних цілях. "Це також важливий крок на шляху імплементації політики з обмеження впливу та ізоляції Росії у міжнародних організаціях", - зазначила перша заступниця міністра.

Джапарова високо оцінила провідну роль польського головування та генсека ОБСЄ у забезпеченні цього результату.

Теги: #мзс #обсє #джапарова

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