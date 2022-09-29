За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Придбаний українськими волонтерами супутник ICEYE вже дає результати на полі бою, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Зі зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н. п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині", - написав Резніков у фейсбуці.

"Фактично лише за ці два дні ворог втратив бронетехніку на більшу суму, ніж коштує весь проєкт із супутниками", - додав міністр.

Він наголосив, що один із супутників повністю працює на потреби української оборони, і ще майже 20 залучаються у разі потреби. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці військової розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

Міністр зазначив, що можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR принципово збільшує здатність українських військ виявляти та завдавати ударів по російських окупантах. Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг.

Крім того, українські військові отримали можливість визначати, звідки та коли отримувати потрібні дані.

"Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході", - зазначив Резніков.

"Ще раз хочу подякувати всім, хто приєднався до фінансування цієї ініціативи, команді Фонду Сергія Притули - за її втілення, підприємцю Максиму Полякову - за дуже важливе сприяння. Це реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. Адже російські війська таких можливостей не мають. Я вже не раз наголошував, що ми зможемо здолати Росію лише за рахунок якості нашої оборони. Саме тому я вважаю цей проєкт своєрідним стартапом, який відчинить двері для інших амбітних ініціатив та рішень", - наголосив міністр.