РФ може відкласти оголошення про анексію окупованої території України, оскільки піар-ефекту від неї майже не буде через мобілізацію - ISW

Поразка РФ у районі тимчасово окупованого м. Лиман Донецької області є потенційно неминучою, проте російське керівництво ніяк до цього не підготувалося, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за середу, 28 вересня.

"28 вересня російські мілогери з підвищеною стурбованістю обговорювали успіхи України в районі Лимана, припустивши, що російські сили в цьому районі можуть зіткнутися з неминучою поразкою... Прорив Лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання в північній частині Донецької та західній частині Луганської областей і може дати змогу українським військам загрожувати російським позиціям вздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ", - йдеться у зведенні.

У звіті йдеться, що в середу українські сили, ймовірно, продовжували досягати значних успіхів у районі Лимана, наступаючи з півночі по дузі Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в обхід Ямполя.

"Російське військове керівництво не змогло встановити інформаційні умови для потенційно неминучої поразки Росії в Лимані. Міністерство оборони Росії не відреагувало на поточні втрати росіян у районі Лимана і не підготувалося до обвалення цієї ділянки лінії фронту, що, ймовірно, ще більше знизить і без того низький бойовий дух росіян... Майбутні успіхи України в критично важливих районах Донецької та Луганської областей можуть вбити додаткові клини між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхнім керівництвом", - додали в ISW.

При цьому у звіті йдеться, що Кремль може тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованої Росією території України, щоб краще підготувати російський інформаційний простір та адміністративну організацію, хоча 30 вересня залишається найвірогіднішою датою оголошення про анексію.

Російськомовне опозиційне видання "Медуза", що базується в Латвії, 28 вересня навело слова джерел в Кремлі, які заявили, що Кремль вирішив "не поспішати з подіями". Ці джерела повідомили "Медузі", що "піар-ефект від (анексії - ISW) буде практично нульовим" "через широке невдоволення частковою мобілізацією в РФ. "Медуза" повідомила, що Кремль провів незадовільне закрите опитування громадської думки, яке продемонструвало широке невдоволення росіян і, можливо, намагається виправити громадське невдоволення за допомогою мобілізації, перш ніж оголосити про анексію", - йдеться у зведенні.

За даними ISW, російська влада продовжує направляти нещодавно мобілізованих і недостатньо навчених новобранців для безпосереднього посилення залишків різних підрозділів, що сильно деградували, зокрема підрозділів, які раніше вважалися головними звичайними збройними силами Росії.

"Російська влада починає обмежувати пересування російських громадян у прикордонні райони Росії, щоб впоратися з сотнями тисяч російських чоловіків, які намагаються втекти з країни", - повідомляється у звіті.