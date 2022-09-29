Поранених у Зеленодольській ОТГ уже 19 – голова Дніпропетровської обладміністрації

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами території Зеленодольської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Криворізького району Дніпропетровської області касетними боєприпасами сягнула 19 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Зеленодольській громаді вже 19 поранених через ранкову ворожу атаку. Люди просто йшли на роботу, коли росіяни направили на них свої "Урагани". Атака сталася близько 8 ранку. Ворог поцілив по об'єкту промислової інфраструктури", - написав Резніченко в четвер у телеграмі.

Раніше Резніченко повідомляв про 13 постраждалих унаслідок обстрілу, згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що постраждали 15 жителів. "Шість (постраждалих – ІФ-У) – важкі. Людей госпіталізували до лікарень Криворізького району", - написав він.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю. Обстріл здійснювався забороненими касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню "Ураган".