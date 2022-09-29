Ядерні ризики існують, але стан російського ядерного потенціалу викликає запитання - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков не взявся оцінювати ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї, зазначивши при цьому, що її якість та стан викликає запитання.

"Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести і "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої вони якості та стану - у мене запитання", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якось я спілкувався з другим президентом Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все-одно треба було списувати та утилізувати. Ми його весь віддали до Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії?" - сказав міністр.

Він нагадав, що українські ракети "Сатана" у Росії ще на озброєнні, "ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", - сказав Резніков.