Події

10:42 29.09.2022

Ядерні ризики існують, але стан російського ядерного потенціалу викликає запитання - Резніков

1 хв читати
Ядерні ризики існують, але стан російського ядерного потенціалу викликає запитання - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков не взявся оцінювати ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї, зазначивши при цьому, що її якість та стан викликає запитання.

"Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести і "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої вони якості та стану - у мене запитання", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якось я спілкувався з другим президентом Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все-одно треба було списувати та утилізувати. Ми його весь віддали до Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії?" - сказав міністр.

Він нагадав, що українські ракети "Сатана" у Росії ще на озброєнні, "ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", - сказав Резніков.

Теги: #міноборони #ядерна_зброя #резніков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 29.09.2022
За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

11:30 29.09.2022
Рано в Україні з'явилися люди, які вступили до партії тих, хто закінчив війну

Рано в Україні з'явилися люди, які вступили до партії тих, хто закінчив війну

11:22 29.09.2022
Зимова форма до 15 жовтня надійде до бойових підрозділів - Резніков

Зимова форма до 15 жовтня надійде до бойових підрозділів - Резніков

11:12 29.09.2022
Ми вже вирішуємо проблему іранських безпілотників - Резніков

Ми вже вирішуємо проблему іранських безпілотників - Резніков

10:56 29.09.2022
Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

10:38 29.09.2022
HIMARS та "155-й калібр" продовжуватимуть деокуповувати наші землі - Резніков

HIMARS та "155-й калібр" продовжуватимуть деокуповувати наші землі - Резніков

06:55 29.09.2022
Використання ядерної зброї стане кінцем Російської Федерації – Данілов

Використання ядерної зброї стане кінцем Російської Федерації – Данілов

06:58 28.09.2022
Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

Можлива ядерна атака РФ не зупинить Україну в захисті своєї території

10:40 26.09.2022
Ми заявили росіянам, щоб вони припинили розмови про ядерну зброю - Блінкен

Ми заявили росіянам, щоб вони припинили розмови про ядерну зброю - Блінкен

16:50 22.09.2022
Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

ОБСЄ продовжить тимчасово перервану проєктну діяльність в Україні

Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію

Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

Група Єрмака-Макфола підготувала черговий документ для визнання РФ спонсором тероризму

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА