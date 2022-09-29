Із портів України чотири судна із зерном вирушили до Бангладеш, Лівії, Румунії та Італії - ООН

Українські порти в середу покинули чотири суховантажні машини із майже 115 тис. тонн продовольства, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ), повідомляє ООН.

"СКЦ інформує, що чотири судна покинули українські порти, вони перевозять загалом 114 925 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

В ООН уточнили, що судно Magnum Fortune доставить до Бангладеш 51 175 тонн пшениці, суховантажне судно Almeray - до Лівії 32,4 тис. тонн кукурудзи. Судно Daytona Dynamic (26 тис. тонн кукурудзи) прямує до Румунії, а Frezya S (5350 тонн соняшникового шроту) – до Італії.

"Станом на 28 вересня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 5 365 503 тонн. Загалом було дозволено рух 484 суден - 249 на прибуття в українські порти та 235 - на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.