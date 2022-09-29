Події

09:00 29.09.2022

Із портів України чотири судна із зерном вирушили до Бангладеш, Лівії, Румунії та Італії - ООН

1 хв читати
Із портів України чотири судна із зерном вирушили до Бангладеш, Лівії, Румунії та Італії - ООН

Українські порти в середу покинули чотири суховантажні машини із майже 115 тис. тонн продовольства, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ), повідомляє ООН.

"СКЦ інформує, що чотири судна покинули українські порти, вони перевозять загалом 114 925 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

В ООН уточнили, що судно Magnum Fortune доставить до Бангладеш 51 175 тонн пшениці, суховантажне судно Almeray - до Лівії 32,4 тис. тонн кукурудзи. Судно Daytona Dynamic (26 тис. тонн кукурудзи) прямує до Румунії, а Frezya S (5350 тонн соняшникового шроту) – до Італії.

"Станом на 28 вересня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 5 365 503 тонн. Загалом було дозволено рух 484 суден - 249 на прибуття в українські порти та 235 - на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

 

Теги: #оон #україна #порти #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 28.09.2022
Шмигаль візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, Зеленський звернеться до її учасників онлайн

Шмигаль візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, Зеленський звернеться до її учасників онлайн

21:10 28.09.2022
Українки народили у Польщі понад 4,5 тис дітей після 24 лютого

Українки народили у Польщі понад 4,5 тис дітей після 24 лютого

20:58 28.09.2022
Зеленський і Шольц обговорили проведення РФ псевдореферендумів на окупованих територіях України

Зеленський і Шольц обговорили проведення РФ псевдореферендумів на окупованих територіях України

20:57 28.09.2022
Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

20:29 28.09.2022
США виділяють військову допомогу Україні ще на $1,1 млрд

США виділяють військову допомогу Україні ще на $1,1 млрд

19:34 28.09.2022
В АРМА передано майно та корпоративні права харківських підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму майже 15 млн грн

В АРМА передано майно та корпоративні права харківських підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму майже 15 млн грн

11:43 28.09.2022
Франція передасть Україні пожежні автомобілі, засоби для розмінування і аварійні мости

Франція передасть Україні пожежні автомобілі, засоби для розмінування і аварійні мости

08:01 28.09.2022
У рамках чорноморської зернової ініціативи експортовано понад п'ять мільйонів тонн українського продовольства

У рамках чорноморської зернової ініціативи експортовано понад п'ять мільйонів тонн українського продовольства

07:26 28.09.2022
США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

07:03 28.09.2022
Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

Росія не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 430 військових, 13 танків та 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з "Північних потоків"

У результаті ракетних атак окупантів у Дніпрі загинуло троє людей, серед них дитина, поранено ще п'ятеро

Канада може стати лідером у глобальних зусиллях щодо розмінування України

Що більше у світі єдності, то відчутніші російські поразки

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 430 військових, 13 танків та 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

На Харківщині 7 мирних жителів поранені через ворожі обстріли, ще 1 підірвався на міні - Синєгубов

Трагедія Бабиного Яру повторилася через 81 рік у центрі Європи - прем'єр-міністр

Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з "Північних потоків"

На Сумщині через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередачі

Мер окупованого Мелітополя підтвердив вибух у житловому районі міста поблизу промислово-економічного коледжу

Ворог здійснив нічні ракетні атаки і по Нікополю

За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів

Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру на Луганщині – голова ОВА Гайдай

Окупанти вбили шістьох цивільних осіб у Донецькій області, ще четверо людей поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА