Події

08:50 29.09.2022

Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з "Північних потоків"

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Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з "Північних потоків"

Берегова охорона Швеції виявила ще одне місце витоку газу із пошкоджених нафтопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", повідомила місцева газета Svenska Dagbladet.

"Два з чотирьох перебувають у виключній економічній зоні Швеції", - повідомила представник берегової охорони Дженні Ларссон.

Ще два місця витоку знаходяться у данській виключній економічній зоні.

Раніше британський телеканал Sky News із посиланням на джерело в Міноборони повідомив, що диверсію на газопроводах, можливо, було здійснено з використанням вибухових пристроїв, наведених у дію дистанційно. Як припускають в оборонному відомстві, міни могли бути спущені на морське дно на тросі, скинуті за борт з корабля чи човна або розміщені поруч із трубопроводами за допомогою підводного безпілотника.

При цьому співрозмовник Sky News наголосив, що це могло статися місяці "або навіть роки" тому.

Водночас джерело відкинуло припущення, що вибухові пристрої міг встановити "російський підводний човен". За його словами, Балтійське море недостатньо глибоке, тому здійснити таку місію непомітно просто неможливо.

Як повідомлялося, в ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській виключній економічній зоні на південний схід від Борнгольма. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнгольма.

 

 

Теги: #газопровід #швеція #витік #виявлення

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