Події

08:36 29.09.2022

Ворог здійснив нічні ракетні атаки і по Нікополю

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Ворог здійснив нічні ракетні атаки і по Нікополю

Російські війська здійснили нічні ракетні атаки і по Нікополю, пошкоджено промислову інфраструктуру, приватні будинки та господарські будівлі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Неспокійною видалася ніч і на Нікопольщині. Росіяни обстріляли район із "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що у Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечено 10 приватних будинків, господарські будівлі та автомобілі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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