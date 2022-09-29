Ворог здійснив нічні ракетні атаки і по Нікополю

Російські війська здійснили нічні ракетні атаки і по Нікополю, пошкоджено промислову інфраструктуру, приватні будинки та господарські будівлі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Неспокійною видалася ніч і на Нікопольщині. Росіяни обстріляли район із "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що у Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечено 10 приватних будинків, господарські будівлі та автомобілі.