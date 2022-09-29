ЗС України проводять контрдиверсійну операцію в Одесі

Збройні сили України проводять контрдиверсійну операцію в Одесі, повідомив речник Одеського ОВА Сергій Братчук.

"Новини з фронту: робота ЗСУ дає результат. В області триває контрдиверсійна операція", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги, тому він закликав одеситів у разі небезпеки переходити до укриття.

"Ворог продовжує загрожувати області ракетними ударами та дронами – камікадзе", - написав Братчук.

Джерело: https://t.me/Bratchuk_Sergey/19552