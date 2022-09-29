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08:03 29.09.2022

ЗС України проводять контрдиверсійну операцію в Одесі

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ЗС України проводять контрдиверсійну операцію в Одесі

Збройні сили України проводять контрдиверсійну операцію в Одесі, повідомив речник Одеського ОВА Сергій Братчук.

"Новини з фронту: робота ЗСУ дає результат. В області триває контрдиверсійна операція", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги, тому він закликав одеситів у разі небезпеки переходити до укриття.

"Ворог продовжує загрожувати області ракетними ударами та дронами – камікадзе", - написав Братчук.

Джерело: https://t.me/Bratchuk_Sergey/19552

 

 

Теги: #одеса #контрдиверсійна_операція

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