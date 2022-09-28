Події

21:25 28.09.2022

Українська ППО збила російські ракети над Дніпром

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Українська ППО збила російські ракети над Дніпром

Українська протиповітряна оборона збила російські ракети у Дніпрі, повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Дніпро! Працює ППО! Нагадуємо про правила безпеки!" – йдеться у повідомленні командування у фейсбуці.

Водночас, за словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, російські військові піддали місто новій ракетній атаці.

"Кривий Ріг - ракетна атака. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі у Кривому Розі триває повітряна тривога.

 

 

 

 

 

Теги: #дніпро #ракети #ппо

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