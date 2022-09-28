Шведська служба безпеки ініціювала розслідування інцидентів на "Північних потоках"

Служба безпеки Швеції розпочала розслідування за фактами витоків газу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік 2".

"Розслідування проводить шведська служба безпеки, оскільки мова може йти про серйозний злочин, який принаймні певною мірою торкається інтересів Швеції, і не можна виключати, що за цим стоять іноземні сили", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті служби.

У документі наголошується, що розслідування очолює прокурор підрозділу національної безпеки.

Те, що сталося на газопроводах у службі, назвали "значною диверсією".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській виключній економічній зоні на південний схід від Борнгольма.

Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у виключній економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнгольм.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.