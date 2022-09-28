Події

14:50 28.09.2022

Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

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Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

Президент РФ Володимир Путін планує смертельно воювати проти України силами стариків та офісного планктону, мобілізованих не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Мобілізація по-російськи… Мобілізованих не екіпірують, не навчають, не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій. У мобілізованих немає жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати. Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону", - написав він у твіттері.

 

Теги: #війна #подоляк

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