Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

Президент РФ Володимир Путін планує смертельно воювати проти України силами стариків та офісного планктону, мобілізованих не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Мобілізація по-російськи… Мобілізованих не екіпірують, не навчають, не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій. У мобілізованих немає жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати. Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону", - написав він у твіттері.