Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 616 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 616 млн 138 тис. 174, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 539 тис. 835 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Бразилія, Франція та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 96 млн 162 тис. 907 та 1 млн 57 тис. 247.

Індія - 44 млн 572 тис. 885 та 528 тис. 562.

Франція - 35 млн 456 тис. 751 та 156 тис. 49.

Бразилія - 34 млн 638 тис. 288 та 685 тис. 835.

Німеччина - 33 млн 137 тис. 143 та 149 тис. 714.

За даними порталу Worldometers, що спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок середи становив 839.4. У США на 1 млн. жителів померли 3 тис. 230 осіб, Індії -375, Бразилії - 3 тис. 177, Франції - 2 тис. 363, Німеччині - 1 тис. 774.