Події

07:44 28.09.2022

У результаті обстрілу Нікополя було пошкоджено будинки, газопроводи та лінії електропередач

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У результаті обстрілу Нікополя було пошкоджено будинки, газопроводи та лінії електропередач

У ніч на середу окупанти обстріляли Нікопольський район із "Градів" і важкої артилерії, в результаті в Нікополі було пошкоджено будинки, газопроводи та лінії електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"По Нікополю ударили тричі. У місті пошкоджено понад 10 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газопроводу та 6 ліній електропередач. Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 000 родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів", - написав Резніченко у телеграм-каналі у середу вранці.

У Марганецькій громаді з'ясовуються наслідки обстрілу. На місці працюють рятувальники та поліція. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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