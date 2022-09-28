Зеленський привітав Джорджу Мелоні та її партію з перемогою

Президент України Володимир Зеленський висловив вітання італійському політику Джорджі Мелоні, чия партія "Брати Італії" у вихідні фінішувала на першому місці на парламентських виборах.

"Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо постійну підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом", - написав Зеленський у твіттері у вівторок увечері.