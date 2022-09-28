Події

07:01 28.09.2022

Спроба анексії українських територій поставить президента РФ одного проти всього людства

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Спроба анексії українських територій поставить президента РФ одного проти всього людства

Спроба анексії українських територій означатиме, що з цим президентом РФ нема про що говорити, заявив у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на засіданні Ради безпеки ООН.

"Визнання Росією цих псевдореферендумів як нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії нема про що говорити", - заявив він.

Анексія, сказав Зеленський, "це такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу".

Теги: #оон #путін #зеленський

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