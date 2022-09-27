Кабмін призначив першим заступником голови ФДМ Кліменкова замість Батової

Кабінет Міністрів України призначив першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМ) Дмитра Кліменкова, звільнивши з цієї посади Ольгу Батову, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Кліменкова Дмитра Олеговича першим заступником голови ФДМ", - написав він у телеграм-каналі у вівторок за результатами засідання уряду.

У відкритих джерелах людина з повним збігом ПІБ є співзасновником релігійної організації "Мусульманська релігійна громада "Єдність мусульман" у Деснянському районі Києва.

Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила народного депутата Рустема Умєрова (фракція "Голос") на посаду керівника ФДМ. До цього обов'язки голови ФДМ виконувала Батова.

Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор та меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу.