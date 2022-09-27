Події

20:00 27.09.2022

Кабмін призначив першим заступником голови ФДМ Кліменкова замість Батової

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Кабмін призначив першим заступником голови ФДМ Кліменкова замість Батової

Кабінет Міністрів України призначив першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМ) Дмитра Кліменкова, звільнивши з цієї посади Ольгу Батову, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Кліменкова Дмитра Олеговича першим заступником голови ФДМ", - написав він у телеграм-каналі у вівторок за результатами засідання уряду.

У відкритих джерелах людина з повним збігом ПІБ є співзасновником релігійної організації "Мусульманська релігійна громада "Єдність мусульман" у Деснянському районі Києва.

Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила народного депутата Рустема Умєрова (фракція "Голос") на посаду керівника ФДМ. До цього обов'язки голови ФДМ виконувала Батова.

Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор та меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу.

Теги: #приватизація #кадри

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