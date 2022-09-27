За згодою Ізраїлю Україна вже отримує від США те, що потрібно для боротьби з іранськими дронами

За згодою Ізраїлю Україна вже отримує від США те, що потрібно для боротьби з іранськими дронами, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Насправді іранські дрони є копіями американських, які були збиті Іраном на території Сирії. Вони зробили максимально схожу копію. Але, безумовно, та ізраїльська промисловість, яка працює в цьому секторі, вона є фактично вся спільним підприємством зі Сполученими Штатами. І, за моєю інформацією, ми саме від Сполучених Штатів вже отримуємо те, що нам потрібно. Знову ж таки, не без згоди Ізраїлю", - сказав Корнійчук в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Так він відповів на запитання ведучого, чи може Ізраїль допомогти Україні в боротьбі з іранськими дронами, які армія РФ використовує проти України.

Дипломат пояснив, що, як правило, для всіх ноу-хау та патентованих розробок потрібен дозвіл від країни-виробника чи розробника.

"Тобто якщо в спільному підприємстві з американцями частина розроблена Ізраїлем або це ізраїльська розробка, яку виробляють у Британії чи інших європейських країнах, Ізраїль такий дозвіл надасть через треті країни. На сьогодні, я вважаю, що це найважливіше зрушення, яке сталося за останні місяці завдяки нашому нескінченному тиску на ізраїльську сторону", - розповів Корнійчук.