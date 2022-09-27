Прем'єр-міністр Данії не виключає, що "Північний потік" зазнав диверсії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не виключає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії, повідомляє у вівторок EUobserver.

"Складно уявити, що це випадковість. Ми не можемо виключити диверсії, але зараз надто рано робити висновки", - заявила Фредеріксен у Польщі, де вона була присутня на відкритті трубопроводу, що з'єднає норвезьку газову мережу з Польщею.

У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській ВЕЗ на південний схід від Борнхольма. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - в ВЕЗ Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Навколо зон витоків встановлено 5-мильні зони заборони для судноплавства.

Перший "Північний потік" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік наразі зупинено.

"Північний потік 2", газопровід аналогічної потужності, побудований та готовий до експлуатації, але не запрацював через санкційні обмеження.