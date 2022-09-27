В Україну прибули французькі слідчі, у середу вони вирушать до Ізюму - МЗС

В Україну прибули слідчі Національної жандармерії Франції, які розслідуватимуть події в Ізюмі, повідомило міністерство закордонних справ Франції.

"В Україну прибули слідчі Національної жандармерії, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору України Андрію Костіну. Завтра їх буде дислоковано в район Ізюму. Франція підтримує Україну у боротьбі з безкарністю", - йдеться у повідомленні МЗС Франції у твіттері у вівторок.