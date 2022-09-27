Події

13:32 27.09.2022

В Україну прибули французькі слідчі, у середу вони вирушать до Ізюму - МЗС

1 хв читати

В Україну прибули слідчі Національної жандармерії Франції, які розслідуватимуть події в Ізюмі, повідомило міністерство закордонних справ Франції.

"В Україну прибули слідчі Національної жандармерії, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору України Андрію Костіну. Завтра їх буде дислоковано в район Ізюму. Франція підтримує Україну у боротьбі з безкарністю", - йдеться у повідомленні МЗС Франції у твіттері у вівторок.

Теги: #франція #військові_злочини #слідчі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 27.09.2022
Глава МЗС Франції прибула до Києва

Глава МЗС Франції прибула до Києва

07:17 27.09.2022
Байден проведе зустріч із Макроном 1 грудня

Байден проведе зустріч із Макроном 1 грудня

11:11 24.09.2022
СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

15:01 21.09.2022
Посол Франції відвідав Полтаву та Харків

Посол Франції відвідав Полтаву та Харків

22:37 20.09.2022
Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх – Макрон

Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх – Макрон

21:03 20.09.2022
Макрон назвав цинізмом т.зв. референдуми РФ на окупованих територіях України

Макрон назвав цинізмом т.зв. референдуми РФ на окупованих територіях України

09:16 20.09.2022
З початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 292 воєнні злочини - поліція

З початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 292 воєнні злочини - поліція

14:27 19.09.2022
Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

19:47 18.09.2022
Політичний рух, заснований Макроном, перетворений на класичну партію

Політичний рух, заснований Макроном, перетворений на класичну партію

06:02 17.09.2022
Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Херсонщині – ПС ЗСУ

Подоляк назвав аварію на "Північному потоці" спланованим Росією терактом

ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, який перебував під окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ, - Синєгубов

Прем'єр-міністр Данії не виключає, що "Північний потік" зазнав диверсії

Російські окупанти закривають Маріуполь - мер

ОСТАННЄ

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Херсонщині – ПС ЗСУ

Подоляк назвав аварію на "Північному потоці" спланованим Росією терактом

На деокупованих територіях Харківщини відновили онлайн навчання 90 закладів освіти – заступник глави ОП Тимошенко

ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, який перебував під окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ, - Синєгубов

Прем'єр-міністр Данії не виключає, що "Північний потік" зазнав диверсії

Російські окупанти закривають Маріуполь - мер

ММПЛУ задокументувала загибель 5 тис. 996 осіб та поранення 8 тис. 848 осіб унаслідок агресії РФ в Україні

Жителів окупованого Енергодару змушують "голосувати" на незаконному "референдумі", тим, хто відмовився, погрожують мобілізацією, виїзд із міста закритий - ГУР

Мінкультури внесло російську артистку Семенович до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Російське прикордонне селище Тьоткіно перекрито на в'їзд та виїзд, у місцевих відбуваються обшуки - ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА