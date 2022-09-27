Події

08:47 27.09.2022

У Полтавській області будуть проведені технічні вибухи у кар'єрах, мешканців закликають зберігати спокій

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У Полтавській області будуть проведені технічні вибухи у кар'єрах, мешканців закликають зберігати спокій

На території Кременчуцької та Горішньоплавнівської громад Полтавської області у вівторок та середу, 27 та 28 вересня, будуть проведені технічні вибухи в кар'єрах, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"27 і 28 вересня заплановано технічні вибухи в кар'єрах підприємств у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій", - написав Лунін у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #вибухи #полтавська_область

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