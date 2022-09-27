Троє людей загинуло і 13 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Минулої доби понеділка внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 13 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у вівторок.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.