Події

08:10 27.09.2022

Троє людей загинуло і 13 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

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Троє людей загинуло і 13 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Минулої доби понеділка внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 13 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у вівторок.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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