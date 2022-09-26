Події

19:37 26.09.2022

Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

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Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

Різке зростання звернень від громадян РФ на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" щодо здачі в полон спостерігається останнім часом у зв'язку з оголошеною в РФ частковою мобілізацією населення, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Продовжується державний проєкт "Хочу жити", є гаряча лінія… Кожен російський загарбник може здатися в полон, зберегти власне життя та отримати гідне поводження згідно з Женевською конвенцією в демократичній цивілізованій країні. Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян чи навіть від тих , хто ще не мобілізований. Тобто дзвонять: якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися… Такі випадки є", - розповів Юсов в ефірі національного телемарафону в понеділок.

При цьому він наголосив на низькому морально-психологічному стані серед мобілізованих росіян в останню, поточну хвилю мобілізації.

Представник ГУР також зазначив, що гарячою лінією можуть скористатися і мешканці окупованих територій України, яких проти волі можуть призвати до лав окупаційної армії. За словами Юсова, останнім часом, зокрема, надходить багато дзвінків від мобілізованих жителів окупованого Криму.

"Йдеться не лише про росіян – це можуть бути і жителі ОРДЛО… примусово мобілізовані, які не хотіли цього (мобілізації – ІФ) або хочуть уникнути. Зараз активно кримчани дзвонять і багато людей, які зберігають і український паспорт, кажуть: нас можуть силою змусити, ми не хочемо воювати. Так що проєкт "Хочу жити" – це проєкт і для росіян, які переосмислили та обрали життя, ніж смерть за невідомі ідеали "русского мира", і для інших, які стали жертвами рашистів та путінської військової машини", – зазначив він.

"Бувають випадки перехоплених (розмов – ІФ), коли, наприклад, дружина радить чоловікові здаватися в полон і каже навіть: ось я якісь номери телефоном чула, запиши, будь ласка. Це хороша дружина і до її порад треба дослухатися. Шанс зберегти життя у нормальній країні, яка дотримується Женевської конвенції – це гарний вибір. Краще, ніж загинути", - додав Юсов.

 

 

Теги: #рф #полон #мобілізація #гаряча_лінія

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