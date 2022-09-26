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18:40 26.09.2022

Шмигаль: Розраховуємо, що ОЕСР підтримає заявку України на вступ до Організації

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Шмигаль: Розраховуємо, що ОЕСР підтримає заявку України на вступ до Організації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що набуття повноцінного членства в Європейському Союзі (ЄС) та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – це амбітна мета України.

"Ми розглядаємо ці два процеси як такі, що доповнюють один одного, і зважаємо на те, наскільки значною для ЄС є роль ОЕСР як аналітичного центру та центру розробки найкращих рішень щодо державної політики", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатом виступу на відкритті засідання Ради ОЕСР.

Прем'єр зазначив, що Росія розраховувала зупинити євроатлантичний вибір України та реформи на шляху перетворення країни на успішну європейську державу.

"Наша відповідь на ці дії - це запускати та впроваджувати реформи вдвічі швидше. Стратегічна рамка для всіх перетворень ґрунтується на інтеграції України в ЄС. Ми активно рухаємося до інтеграції в європейські ринки. До кінця цього року буде прийнято більше ніж 100 нормативних актів, які зроблять нашу країну набагато ближчою до Європи", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії уряд здійснював разом із представниками Організації перегляд спільного Плану дій щодо поглиблення співпраці на період до 2025 року, а тепер Україна та ОЕСР мають можливість вивести співпрацю на принципово новий рівень.

Шмигаль висловив сподівання, що ОЕСР підтримає заявку України й сторони узгодять дорожню карту членства України в Організації.

"Цей процес відкриє ширший доступ України до участі у роботі органів ОЕСР. Впроваджуючи стандарти Організації та беручи участь в її оглядах, Україна ставатиме більш зрозумілою для інвесторів, дослідників, консалтингових компаній, а найголовніше - тих, хто вивчає можливості виходу на український ринок", - ідеться у повідомленні.

Теги: #єс #шмигаль

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