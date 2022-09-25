Подоляк: масова мобілізація кримських татар в окупованому Криму - геноцид за етнічною ознакою

Масова мобілізація кримських татар в російську армію на території тимчасово окупованого Криму є справжнім геноцидом за етнічною ознакою, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Масова мобілізація кримських татар в Криму - справжній геноцид за етнічною ознакою і величезна трагедія для всього народу", - написав Подоляк в твіттері в неділю.

За його словами, примус громадян до війни в окупованих регіонах - "не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви".

Як повідомлялося, російські окупанти в рамках оголошеної в РФ мобілізації масово розсилають повістки кримським татарам. За попередніми оцінками громадської організації КримЅОЅ, близько 90% повісток у Криму отримали саме кримські татари, при тому, що вони становлять лише 13-15% населення півострова.

"Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу", - розповів аналітик організації Євген Ярошенко.