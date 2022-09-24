Події

11:58 24.09.2022

Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

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Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

Вночі росіяни стріляли по громадах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля АКХЗ, знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Покровському районі росіяни вдарили із ЗРК С-300 по Миколаївці Новогродівської громади – пошкодили 2 двоповерхівки і 5 приватних будинків. Також постраждала Курахівська громада: Курахове обстріляно із РСЗВ, Успенівка і Ганнівка зазнали ракетних ударів – пошкоджені приватні будинки. Крім того, внаслідок бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція - Покровська громада наразі без води. Вранці - артобстріли Авдіївки: пошкоджено адмінбудівлю АКХЗ та житлові будинки в старій частині міста. На щастя, в районі немає поранених і загиблих", - написав він у Телеграм-каналі.

У Краматорському районі під обстріл потрапила Дружківка - без жертв, проте є пошкоджені житлові будинки. З місця обстрілу евакуйовано 7 осіб.

Постійні обстріли були у Світлодарській громаді, без постраждалих.

Теги: #війна #донецька_область

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