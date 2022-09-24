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11:56 24.09.2022

Подоляк: багаторічні санкції та ізоляція так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації

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Подоляк: багаторічні санкції та ізоляція так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації

Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація і остаточне стратегічне обнулення так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк

"Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії - вкрай відсталій в технічному сенсі країні - сучасні безпілотники. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація і остаточне стратегічне обнулення так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації", - написав він у Твіттері.

 

Теги: #іран #подоляк

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