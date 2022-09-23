Події

23:53 23.09.2022

Українські зенітники збили вже кілька іранських безпілотників – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України збили вже кілька іранських безпілотних літальних апаратів.
"Сьогодні для ударів по Дніпропетровщині та Одесі російська армія застосувала іранські безпілотники... Шість цих іранських безпілотників збили наші зенітники Повітряних командувань "Схід" і "Південь". Іще один збила протиповітряна оборона Військово-морських сил", - заявив Зеленський у відеозверненні.
Він зазначив, що доручив українському МЗС жорстко відреагувати на цей факт.
"Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом – і це матиме відповідні наслідки. Вже ухвалено рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану", - сказав президент.
Також, за його словами, силами повітряного командування "Центр" за сьогодні на півдні України збито російський штурмовик і гвинтокрил.
"І щойно мені доповіли про збиття зенітниками командування "Південь" іще одного ударного іранського безпілотника. Дякую нашим воїнам за влучність. Дякую всім у світі, хто допомагає захищати нам життя і свободу", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, увечері 23 вересня українська сторона ухвалила рішення щодо позбавлення посла Ірану Манучехра Мораді дипломатичної акредитації в Україні, а також скоротила кількість дипломатичного персоналу іранського посольства.

Теги: #україна #іран #безпілотники

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