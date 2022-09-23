Україна позбавила посла Ірану акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу іранського посольства - Ніколенко



Українська сторона ухвалила рішення про позбавлення посла Ірану Манучехра Мораді дипломатичної акредитації в Україні, а також скоротила кількість дипломатичного персоналу іранського посольства.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму фейсбуці, цей захід українське МЗС вжило на виконання доручення президента України Володимира Зеленського щодо невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України.

Зокрема, 23 вересня до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

"Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій найвищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - повідомив Ніколенко.

У відповідь на такий недружній акт, зазначає речник МЗС, українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Як повідомлялося, увечері 23 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.

Напередодні, 22 вересня, командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про збиті власними зенітними ракетними підрозділами семи БПЛА, чотири з яких виявилися безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Їх збили на Миколаївщині. Росіяни також атакували Одеську та Дніпропетровську області іранськими безпілотниками.