Деякі країни ЄС пропонують у рамках санкцій проти РФ відключити Газпромбанк від SWIFT - ЗМІ

Черговий пакет європейських антиросійських санкцій, на думку деяких країн ЄС, має передбачати відключення Газпромбанку від SWIFT, обмеження співпраці з РФ у галузі ядерної енергетики та розширення санкцій щодо енергоресурсів, повідомляє у п'ятницю агентство Bloomberg.

"Польща, Ірландія та три країни Балтії хочуть, щоб ЄС розширив свої санкції проти російської енергетики та вніс до них заборону на скраплений вуглеводневий газ (СВГ) та обмеження на співпрацю в галузі ядерної енергетики", - передає агентство.

"Також пропозиції передбачають виключення більшої кількості банків із міжнародної платіжної системи SWIFT, починаючи з Газпромбанку", - наголошується в повідомленні.

Крім того, санкції можуть передбачати посилення обмежувальних заходів, пов'язаних з операціями з криптоактивами, обмеження на страхові послуги, зазначає агентство.

Раніше у п'ятницю газета The Financial Times повідомила про те, що розпочинаються зустрічі представників Європейської Комісії з чиновниками з країн ЄС, на яких обговорюватиметься черговий пакет санкцій стосовно Росії. Також, за даними FT, Польща та країни Балтії поширили власний список заходів щодо Росії, які, зокрема, передбачають санкції в галузі інформаційних технологій, банківській сфері та постачанні алмазів.