Російські окупанти посилили тиск на місцевих жителів для проведення псевдореферендумів – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка житла та чиниться психологічний тиск на місцевих жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Активізувалася робота щодо підготовки та проведення так званого референдуму на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги намагаються отримати від місцевих жителів їхні особисті дані. Триває формування так званих виборчих комісій", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

У місті Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто в період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань і примусу людей брати участь у так званому референдумі. Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих жителів у голосуванні".

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних і отримання громадянства Російської Федерації обіцяють грошову винагороду та побутові прилади.

На лінії фронту противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області й утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції українських військ на лінії зіткнення, не припиняє проведення повітряної розвідки.

Ворог і далі завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних і ракетних ударів залишається на всій території України.

За добу противник завдав чотирьох ракетних і 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ із військових і цивільних об'єктів на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ударів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріл із танків, мінометів і артилерії. Так, на сіверському напрямку велися обстріли в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області, на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка. На краматорському напрямку – Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок, на бахмутському напрямку – Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ.

На авдіївському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Дослідне, Мар'їнка, Водяне та Новомихайлівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник активних дій не проводив, проте здійснював артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль і Новосілка.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 37 населених пунктів.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп'янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Крім того, за добу авіація Сил оборони вразила десять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Також українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА окупантів.

Ракетні війська й артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиціях артилерії, а також трьох складах боєприпасів.