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18:40 23.09.2022

Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва

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Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва, повідомив речник президента Сергій Никифоров.

"Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою", - написав Никифоров у фейсбуці.

Як зазначив прессекретар президента, такі кроки Ірану спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності України, а також проти життя і здоров'я українських громадян.

Публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.

 

Теги: #озброєння #іран

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