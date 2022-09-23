Зеленський призначив Олексія Макеєва послом України у ФРН

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю своїм указом призначив Олексія Макеєва послом України у Німеччині.

Відповідний документ №662/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним та повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - йдеться в указі.

Олексій Макеєв - спеціальний представник Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики. Попередника Макеєва на посаді посла України у ФРН - Андрія Мельника - було звільнено президентом Зеленським із посади 11 липня. Він обіймав посаду посла України в Німеччині з 2014 року.