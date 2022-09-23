Події

16:30 23.09.2022

Я хотів би, щоб Китай допоміг Україні, - Зеленський

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Я хотів би, щоб Китай допоміг Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі він не має каналу зв'язку з Китаєм, але він хотів би допомоги з боку цієї держави на тлі російського вторгнення.

"До масштабного вторгнення між нашими країнами були канали зв'язку, у нас було багато економічної і торговельної співпраці", - розповів Зеленський в інтерв'ю низці французьких ЗМІ, передає газета Ouest France.

Однак наразі, за його словами, він не має каналу зв'язку з Китаєм.

"І це ганьба. Я хотів би, щоб вони (Китай – ІФ-У) допомогли Україні", - сказав президент, відповідаючи на запитання з приводу неоднозначного ставлення Китаю щодо війни РФ в Україні.

Зеленський також додав, що на сьогодні телефонна розмова із його китайським президентом "була би важкою".

 

Теги: #китай #зеленський

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