На півночі України ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено – Міноборони

Обстановка на північному кордоні України залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.

"На волинському, житомирському та київському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Обстановка там стабільна. На чернігівському та сумському напрямках противник здійснює "турбуючий" вогонь із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ та об’єктах цивільної інфраструктури", - розповів Громов, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Він зазначив, що найскладніша, але контрольована ситуація залишається на сході України. Російські окупанти зосередили свої основні зусилля щодо виходу на адміністративну межу Донецької області та утримання захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.