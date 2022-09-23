МАГАТЕ планує збільшити свою місію на ЗАЕС - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що МАГАТЕ планує збільшити свою місію на Запорізькій АЕС.

"Своїми діями на Запорізькій АЕС Росія поставила всю Європу на межу ядерної катастрофи. Безпека наших ядерних об’єктів - це один із ключових викликів для всіх у світі. Це питання в ООН ми обговорювали з президентом Франції, прем’єрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії, з керівництвом ЄС, а також з головою МАГАТЕ, паном Гроссі. Всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об’єкту. Як один із кроків у цьому напрямку МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

За його словами, український уряд також працює над тим, щоб організувати міжнародні місії ООН та ЄС на Запорізьку АЕС.

"Росія практично щодня влаштовує провокації та обстріли ЗАЕС. Вони хочуть відключити цю найбільшу атомну станцію в Європі від української енергомережі й продовжувати використання станції як військової бази. Тому так важливо, аби російські війська були виведені не тільки із Запорізької ЗАЕС, але також з Енергодара. Має бути створена 30-кілометрова зона безпеки", - наголосив Шмигаль.