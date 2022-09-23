Олена Зеленська презентувала у США свій благодійний фонд

Презентація Фонду Олени Зеленської, дружини президента України Володимира Зеленського відбулася на благодійному вечорі в Нью-Йорку на майданчику, представленому Metropolitan Opera.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у п'ятницю, головна ціль фонду - відновити людський капітал України, "щоб кожен громадянин відчував себе фізично та ментально здоровим, захищеним, міг реалізовувати своє право на освіту, працю та будувати майбутнє у рідній країні".

"Із самого початку повномасштабного вторгнення ми справді багато зробили. Організували 20 "конвоїв життя", які дали змогу відправити понад 550 дітей із важкими онкозахворюваннями до лікарень Європи, США та Канади, провели Саміт перших леді та джентльменів, завдяки якому зібрали гроші та придбали понад 80 реанімобілів, евакуйовували вихованців дитячих будинків на тимчасове перебування за кордоном, надали гуманітарну допомогу дитбудинкам сімейного типу. Але щодня запитів і потреб стає більше. На більше потрібні гроші. Тому я створюю Фундацію. Вона дасть змогу значно масштабувати обсяги допомоги людям та забезпечити гідну освіту й лікування всім, хто цього потребує", - розповіла Зеленська.

Фонд працюватиме за трьома основними напрямами: медицина, освіта та гуманітарна допомога. У рамках цих напрямів заплановано надавати адресну допомогу, інвестувати у відновлення дошкільної, шкільної освіти, поліклінік, амбулаторій та їхню матеріально-технічну базу, надавати гранти на навчання та наукові розробки. Також запрацював сайт zelenskafoundation.org, що містить детальнішу інформацію про напрями діяльності Фонду, його цінності та формат роботи.

"Війна триває, але життя теж. Воно прокладає собі дорогу, щоб відновитися навіть в умовах війни. Завдання Фонду - допомогти життю перемогти. А для цього потрібні лікарні, школи, освіта", - наголосила Зеленська.

За її словами, на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зібралися світові лідери, бізнесмени та філантропи - саме вони стали гостями благодійного вечора з нагоди презентації Фонду. Зокрема, на заході були присутні: ексдержсекретар США Хілларі Клінтон, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, генеральний директор Metropolitan Opera у Нью-Йорку Пітер Гелб, американський телеведучий та актор Джиммі Феллон, актор Метт Деймон, акторка Брук Шилдс, а також широке коло дипломатів і бізнесменів. На благодійному вечорі виступили українські зірки. Кожен гість благодійного вечора з нагоди презентації Фонду міг зробити внесок у проєкти відновлення України.

До благодійного вечора в онлайн-форматі з Києва приєднався президент України. "Ми захищаємо свободу, захищаємо людей і робимо все, щоб якнайбільше друзів свободи у всьому світі могли зробити свій внесок у цю боротьбу", - зазначив Зеленський.

Пізніше він у своєму твіттері написав: "Росія спричинила в Україні гуманітарну катастрофу, бо ненавидить свободу. Але світ бачить, що атакує Росія і що захищає Україна. Свободу, повагу та життя. Ось тому Олена Зеленська створила цей фонд".

"Це дуже гідна справа, і я закликаю всіх вас приєднуватися", - додав глава Української держави.