Moneyveo і Тіна Кароль забезпечили дитячий онкоцентр новим обладнанням

В Україні щороку фіксують приблизно 1000–1200 нових випадків дитячої онкології, і ще тисячі дітей продовжують лікування або перебувають у ремісії під постійним наглядом лікарів. Для родин це стає раптовим і надзвичайно складним викликом.

Через непрості умови, у яких працює сьогодні медична система, діти не завжди можуть своєчасно отримати всі необхідні ресурси та підтримку. Саме тому допомога благодійних фондів і соціально відповідального бізнесу відіграє особливу роль у створенні додаткових можливостей для хворих дітлахів.

Команда Moneyveo приєдналася до благодійної ініціативи Благодійного Фонду Тіни Кароль та передала сучасне обладнання маленьким пацієнтам КНП КОР «Київський обласний онкологічний диспансер». Передача відбулася за участі Тіни Кароль, медичного персоналу та СЕО Moneyveo Сергія Сінченка.

«Ми раді долучитися до ініціативи Тіни Кароль та її фонду і передати сучасне обладнання для лікування дітей. Спільними зусиллями допомагаємо малечі отримувати необхідну медичну підтримку. Для нас важливо, щоб вони могли радіти кожному дню і відчувати, що про них дбають», – підкреслив цінність партнерства та спільної підтримки керівник Манівео.

Упродовж останніх чотирьох років КСВ-напрямок компанії трансформувався у масштабний проєкт HelpbyMoneyveo, у межах якого окремим і пріоритетним напрямом є допомога дітям – від малюків у дитячих будинках до важкохворих дітей та дітей з інвалідністю. Проєкт об’єднує підтримку медичних закладів, благодійних фондів, адресну допомогу родинам і довгострокові партнерства, спрямовані на те, щоб діти отримували піклування, ресурси та шанс на здорове майбутнє.

Підтримуючи проєкт Благодійного Фонду Тіни Кароль, компанія прагне подарувати дітям більше впевненості, сил і тепла – того, що так необхідно, коли попереду складна боротьба та довгий шлях до одужання.

«Я хочу подякувати компанії Moneyveo за те, що приєдналася до місії мого фонду, який вже 12 років опікується онкохворими дітьми. Дякую, що об'єднали зусилля і змогли допомогти саме дитячому онковідділенню у КНП Київської обласної ради "Київського обласного онкологічного диспансеру". Тільки разом ми зможемо робити більше добрих справ», – прокоментувала Тіна Кароль.