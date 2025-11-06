Інтерфакс-Україна
09:00 06.11.2025

Українська народна премія: Moneyveo – сервіс кредитів онлайн 2025

Попри постійну турбулентність, війну та блекаути, українські компанії продовжують працювати, впроваджувати нові рішення та створювати якісні товари й послуги. Український бізнес зростає, приймає виклики й трансформується, стаючи з кожним роком ще більш стійким і адаптивним. Саме такі компанії відзначає Українська народна премія. Унікальність її полягає в тому, що переможців визначають самі споживачі. Це робить відзнаку особливо цінною, адже вона базується не на думці журі, а на справжній народній довірі.

Щорічно Оргкомітет Української народної премії визначає найкращі товари та послуги. За підсумками голосування цього року фінтех-компанія Moneyveo перемогла у номінації «Сервіс кредитів онлайн 2025 року».

«Перемога в Українській народній премії має для нас особливу цінність, адже це визнання з боку наших клієнтів. Їхня довіра – найкращий показник того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ця нагорода – результат щоденної роботи всієї команди, її відданості якості, орієнтації на інновації та прагнення створювати рішення, які реально змінюють досвід наших користувачів. Вона мотивує нас розвиватися далі та піднімати планку ще вище», – прокоментував СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Це визнання стало не лише почесною нагородою, а й черговим підтвердженням лідерства Moneyveo на ринку фінансових послуг. Компанія постійно вдосконалює сервіс, розширює можливості для клієнтів та впроваджує інноваційні рішення, які роблять процес отримання кредитів максимально простим, швидким і зручним. Серед ключових переваг – автоматизовані процеси, що дозволяють розглядати заявку за секунди, AI-скоринг на основі Big Data, висока гнучкість у кризових умовах та надійний захист даних. Нагадаємо, Moneyveo першою на ринку отримала сертифікат безпеки PCI DSS і щороку успішно підтверджує високий рівень захисту даних споживачів.

Українська народна премія нагадує: навіть у найскладніші часи український бізнес не лише витримує, а стрімко адаптується, постійно покращуючи сервіс.

