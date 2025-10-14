Благодійний вечір боксу: поєдинок ветеранів за чемпіонський титул

11 жовтня у столичному Палаці спорту відбулася знакова подія – благодійний турнір з боксу, організований SpartaBox Faniian Promotions, Міською адміністрацією міста Бровари та Федерацією боксу міста Бровари. Захід зібрав найсильніших не лише фізично, а й морально – зокрема воїнів, які після поранень повертаються до життя з неймовірною жагою та силою духу.

Ігор Фаніян, промоутер SpartaBox Faniian Promotion, засновник ГО «Ліга боксу Ветеранів»: «Наша основна мета – об’єднати в межах одного боксерського шоу поєдинки професійних спортсменів і ветеранів. На кону – два чемпіонські титули: інтерконтинентального чемпіона серед професіоналів та чемпіона України серед ветеранів».

Вперше в історії українського боксу відбувся поєдинок ветеранів за звання чемпіона України. Вечір боксу ще раз підкреслив – українські військові продовжують рухатися вперед, демонструючи силу духу, витримку та життєву енергію.

Для них ця подія стала не лише можливістю проявити себе у спорті, а й важливим майданчиком для спілкування та створення ветеранських спільнот. Водночас турнір сприяв популяризації здорового способу життя серед захисників і молоді. Ветерани ретельно готувалися і тренувалися, щоб надихнути інших і довели, що ставити цілі і йти до них – актуально завжди. Під час заходу відбувся благодійний аукціон, на якому розіграли чемпіонський пояс IBO International одного з провідних українських боксерів – Арама Фаніяна. Зібрані кошти передали на підтримку наших захисників – для закупівлі колісних крісел та реабілітації воїнів.

Соціальним партнером заходу виступила компанія Moneyveo, яка з 2018 року співпрацює з реабілітаційним центром NextStep Ukraine, допомагаючи пораненим бійцям стати на ноги після важких поранень. Цьогоріч компанія також підтримала турнір у форматі «Ігри патріотів» разом із чернігівським ветеранським центром «Серцевір». У рамках програми HelpbyMoneyveo, створеної на початку повномасштабного вторгнення, компанія зосереджується на комплексній підтримці військових і ветеранів, підтримуючи ініціативи з реабілітації та соціальної інтеграції.

«Moneyveo стала соціальним партнером благодійного турніру, спрямованого на підтримку ветеранів війни та розвиток благодійних ініціатив. Для нас важливо долучатися до заходів, які об’єднують людей навколо важливих соціальних цілей і підтримки тих, хто захищав країну. Ми прагнемо підтримувати такі ініціативи та сприяти розвитку проєктів, що привертають увагу до важливих соціальних питань», – прокоментував СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Через спорт, що веде до відновлення та повернення до життя, українські воїни проявляють свою стійкість та силу духу. Такі змагання стають важливим етапом фізичної та психологічної реабілітації, допомагаючи повернути впевненість і внутрішню опору. Спільна участь у спортивних подіях формує відчуття підтримки та єдності, що надзвичайно важливо на шляху до повноцінного життя після травм і випробувань.