Великодні традиції для нового покоління: майстер-клас від Moneyveo для дитячого будинку

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До Великодня компанія Moneyveo подарувала вихованцям дитячого будинку у Ворзелі майстер-клас із розпису дерев’яних яєць. Робити писанки для цього свята — давня українська традиція: орнаментоване яйце вважається оберегом, що приносить добро, мир і захист. Збираючись разом, родина розфарбовує яйця, вірячи, що з ними прийде добробут, урожай і злагода.

На жаль, зараз через війну багато українських сімей розділені: хтось — на фронті, хтось — за кордоном, а хтось назавжди втратив можливість обійняти своїх близьких. Діти, які ростуть без батьків, відчувають цю втрату найгостріше, тому їм надзвичайно важливо відчувати турботу, тепло та підтримку дорослих. Вони потребують уваги й участі, а також цікавих змістовних заходів, що допомагають хоча б на мить відволіктися від війни та почуття самотності.

Майстер-клас, організований Moneyveo, став не лише святковою розвагою, а й цікавим знайомством із традиціями українського писанкарства. Через розпис діти трішки глибше занурилися у культуру свого народу. І що, певно, найважливіше — на якийсь час змогли відчути просту, щиру радість і безтурботність дитинства.

Майстер-клас пройшов у затишній та натхненній атмосфері. Діти з неймовірним ентузіазмом долучилися до творчого процесу. Кожен зосереджено працював над своєю писанкою, обираючи кольори, створюючи орнаменти — від простих квітів і сонця до складніших мотивів, таких як птахи чи герб України. Дерев’яні заготовки перетворювалися на яскраві, змістовні великодні обереги. До створення писанок охоче долучилися й вихователі. Разом із дітьми вони освоювали нові техніки, повністю поринувши у творчий процес.

«Соціальна відповідальність для нас — не про звіти, а про людей і про те, щоб бути поруч у складні моменти. Сьогодні, коли багато дітей зростають без родин, для нас особливо важливо, щоб вони відчували тепло, підтримку й прості життєві радощі, — говорить Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo. — Ми також віримо у силу традицій, адже вони дають внутрішню опору, допомагають відчути свою ідентичність. Писанка — оберіг, символ віри, турботи і зв’язку поколінь. Саме ці речі ми прагнемо передавати через кожну добру справу».

Після завершення майстер-класу кожна дитина забрала із собою власноруч створену писанку як пам’ять про цей день. Також компанія передала дитячому будинку корисні солодощі.

Нагадаємо, що Moneyveo опікується цим дитбудинком майже від моменту свого заснування. А з 2022 року компанія значно розширила соціальну діяльність, запустивши програму HelpbyMoneyveo, у межах якої допомагає українцям під час війни. Основними напрямами ініціативи є допомога сиротам, хворим дітям, а також активна підтримка українських військових.