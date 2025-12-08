Інтерфакс-Україна
11:03 08.12.2025

XX З’їзд Асоціації українських банків: ювілей, системна роль та волонтерська активність

4 грудня 2025 року в Києві, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні (Монумент «Батьківщина-Мати»), відбувся XX З’їзд Асоціації українських банків, присвячений 35-річчю АУБ. Подія зібрала представників банківського та фінансового сектору та стала важливим майданчиком для підбиття підсумків роботи асоціації за більш ніж три десятиліття.

Асоціація українських банків уже 35 років сприяє розвитку національної банківської системи. Її діяльність охоплює участь у розробці та обговоренні законопроєктів, підготовку змін до законодавства та взаємодію з державними органами задля ефективного розвитку фінансового сектору. Завдяки цій ролі АУБ стала ключовою платформою для узгодження інтересів бізнесу й регулятора, а також для впровадження професійних стандартів та етичних практик на ринку.

Президент АУБ Андрій Дубас у своєму виступі наголосив на важливості соціальної відповідальності фінансового сектору та підкреслив роль асоціації як майданчика для розвитку прозорих стандартів і сталого фінансового середовища.

СЕО компанії Moneyveo Сергій Сінченко, голова Комітету небанківського кредитування АУБ та член ради асоціації, зазначив:

«АУБ давно перестала бути просто "асоціацією банків" у класичному сенсі. Це платформа, де вирішуються системні питання фінансового ринку. Адвокація на системному рівні означає, що правила пишуться спільно, а не нав’язуються згори. Асоціація виступає нейтральним арбітром між ринком і регулятором: бізнес може говорити емоційно, а АУБ переводить це в технічну мову. Меморандум та ініціативи АУБ допомагають ринку впроваджувати професійні стандарти та етичні практики, доповнюючи роботу регулятора і забезпечуючи ефективну взаємодію з НБУ».

Особливою частиною заходу стало відзначення волонтерів фінансового сектору з нагоди Міжнародного дня волонтера. Було нагороджено 30 працівників банків і фінансових установ, які активно допомагають українським захисникам і підтримують суспільство у воєнний час. Це додало урочистості святкуванню ювілею та підкреслило соціальну відповідальність учасників фінансової спільноти.

XX З’їзд і святкування річниці підтвердили системну роль АУБ у розвитку прозорого, професійного та стабільного фінансового ринку України.

Теги: #сергій_сінченко #moneyveo #асоціації_українських_банків #андрій_дубас #ауб

