Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:11 28.07.2025

Ринок НФП посилює комплаєнс: експертна онлайн-лекція від Activitis Education за участі Moneyveo

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Освітній центр Activitis Education продовжує розвивати професійну спільноту небанківського фінансового сектору, організовуючи події, що поєднують теорію з практикою. 24 липня відбулася онлайн-лекція на тему «Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення підозрілих фінансових операцій». Вебінар став ефективною платформою для обміну практичним досвідом у сфері ПВК/ФТ (протидії відмиванню коштів / фінансуванню тероризму) серед учасників ринку небанківських фінансових послуг

Ключовими спікерами заходу стали Інна Завадська, керівниця служби комплаєнсу Activitis, та Людмила Бицунь, керівниця відділу фінансового моніторингу Moneyveo. Як лідер ринку небанківських фінансових послуг і активний драйвер розвитку, Moneyveo підтримує підвищення стандартів галузі, долучається до освітніх ініціатив та сприяє формуванню стабільної й надійної фінансової екосистеми.

Програма вебінару охопила ключові елементи внутрішніх документів установ щодо ПВК/ФТ – порядок моніторингу фінансових операцій, сценарії періодичного аналізу, критерії виявлення незвичайних операцій, процедури ескалації підозр та обмін інформацією зі спеціально уповноваженим органом.

«Сьогодні важливо не лише дотримуватись вимог, а й розуміти логіку їх виникнення – саме це допомагає бізнесу адаптуватися швидко та ефективно, – зазначила Інна Завадська. – Періодичний аналіз фінансових операцій – це не бюрократія, а система реального раннього попередження, яка захищає бізнес, допомагає дотримуватись вимог Закону ПВК/ФТ, покращує управління ризиками та виводить фінансовий моніторинг із формальності у практичну площину».

Цей принцип поділяють і в компанії Moneyveo, де внутрішні процеси побудовані на прозорості, структурованості та відповідності нормам ПВК/ФТ. У компанії впроваджені чіткі політики, регламенти та контрольні процедури, які відповідають вимогам НБУ. За словами Людмили Бицунь, Moneyveo підтримує підхід НБУ до рівних правил гри на ринку та демонструє, що дотримання цих принципів можливе навіть в умовах цифрових обмежень. Компанія планує і надалі ділитися практичними кейсами та сприяти підвищенню професійного рівня учасників ринку небанківських фінансових послуг в Україні.

Учасники вебінару ознайомилися з типовими індикаторами підозрілої активності, підходами до їх кількісного та якісного оцінювання, а також з прикладами адаптації сценаріїв під зміни у поведінці клієнтів. Значну увагу приділили методам документування висновків щодо наявності або відсутності підозр. Особливо важливою була тема ескалації підозр у межах установи – це допомагає фіксувати ланцюг подій, розподіляти відповідальність між співробітниками та підвищувати швидкість реагування. З практичної точки зору, це зменшує внутрішні ризики і забезпечує відповідність регуляторним вимогам.

Окрему увагу приділили взаємодії з СУО – спеціально уповноваженим органом, куди обов’язково повідомляється про підозрілі операції. Цей процес має не лише регуляторне, а й стратегічне значення – адже така співпраця є внеском фінансової установи у національну безпеку, боротьбу з фінансуванням тероризму, обігом тіньових коштів та уникненням санкцій.

У рамках заходу учасники отримали приклади внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ (Порядок виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій), шаблони процедур ескалації та підготовки обґрунтованих висновків, а також відповіді на питання, надіслані заздалегідь. Такий формат дозволив приділити увагу не лише теорії, а й практичним аспектам впровадження вимог ПВК/ФТ у фінансових установах, що працюють в онлайн-середовищі.

Ініціатива Activitis Education створила ефективну платформу для професійного діалогу, орієнтованого на реальні сценарії, які працюють у динамічному середовищі небанківського фінансового ринку. Такий формат сприяє обміну досвідом, формуванню єдиного підходу до вимог регулятора та підвищенню рівня зрілості системи фінансового моніторингу. Обговорення реальних кейсів дозволяє учасникам ринку краще орієнтуватися в актуальних викликах воєнного часу і впроваджувати дієві механізми управління ризиками.

Теги: #moneyveo #людмила_бицунь #activitis_education #інна_завадська

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